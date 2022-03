Aunque los amparos interpuestos contra la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo siguen en poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador Rubén Rocha Moya presumió en la inauguración de la Expo Agro en Culiacán que en su administración fue “destrabada” esta inversión extranjera.

“¿Qué hicimos? Mi gobierno tiene cuatro meses, en los primeros 28 días de mi gobierno logramos destrabar la empresa productora de fertilizantes en Topolobampo, una inversión de 5 mil millones de dólares que estuvieron parados 10 años, es una inversión extranjera”, explicó a los productores que acudieron al evento.

“¿Qué nos da a nosotros? Por fortuna los productores de Guasave, de El Fuerte, de Ahome son los que finalmente votaron en la consulta, sacamos adelante la consulta”, añadió.

Rocha Moya narró que recientemente le comentó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que le interesaba que no hubiera trabas en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex para que se desarrolle la empresa, ya que para ellos es fundamental.

“Y hablé con el licenciado Bartlett después de que se mencionó en la, no pues estaba en la alerta el licenciado Bartlett y me dijo no hay problema y me puso ahí al doctor Reyes porque es el que está tratando”, confesó.

“Y hablé con el Director de Pemex para efecto de que pronto podamos desplegar la construcción”, anunció.

Continuando con la narrativa, el Gobernador expuso que hay un diferendo ya que la construcción tardará 40 meses, y ellos estaban proponiendo 52 meses.

“Javier Gaxiola estuvo trabajando esto con la empresa y vamos a hacerlo a 40 meses como lo quiere la Comisión Federal de Electricidad, se renegociaron sus convenios y demás”, dijo.

Después del evento de inauguración, Noroeste abordó al Gobernador para confirmar si los amparos todavía estaban en vías de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que confirmó Rocha Moya.

-Mencionó en su discurso que destrabó la planta de amoniaco de GPO, ¿ya no, todavía no está en cancha de la Suprema Corte de Justicia?

-No porque ese es un tema que está corriendo, de aquí a mayo seguramente van a tener la resolución.

Su consideración es que la SCJN resolverá en la lógica de que sea realizada una consulta indígena ya que no pueden descartarla.

-¿Es un método de presión por parte del Gobierno del Estado y de la Federación hacia la Suprema Corte las acciones que están emprendiendo de ir adelantando como si estuviera resuelto el asunto?

-Ey...Sí, pos pa’ que resuelvan

-¿Para que resuelvan a favor...?

-Pero mira, no me gusta el tema de que si es un tema porque ya me van a poner en mal con la Suprema Corte, Karen, ¿para qué quieren ponerme el mal con la Suprema Corte? Lo que nosotros queremos es que se destrabe, que dictaminen ya porque aquí Sinaloa está requiriendo eso.

Confirmó Rocha Moya que también ha tenido acercamientos con la empresa GPO de la planta de amoniaco en Topolobampo.

“Yo sí, yo sí, ahí lo dije, ahí lo dije ya, ahí lo dije en el discurso”, dijo.

El pasado 18 de noviembre del 2021 Noroeste publicó una entrevista exclusiva con el Gobernador Rubén Rocha Moya en la que admitió, previo a la consulta popular, que el resultado de la misma no sería vinculativo ni estaba hecha con el rigor que marca la Constitución, por lo que los amparos interpuestos contra la planta de amoniaco de todas formas tendrían que ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La consulta fue realizada el 28 de noviembre con un resultado a favor de la construcción de la planta, pero solo participó el 13.08 por ciento de la lista nominal.