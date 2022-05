Con la construcción del nuevo Hospital Pediátrico de Sinaloa, el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que el viejo edificio sería demolido para convertirlo una parte en albergue y otra en estacionamiento, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado debido a que no dejó el proyecto.

“Fue verbal, no dejó ni un proyecto aquí el Gobernador Quirino que yo conozca y que ya he buscado y no he encontrado, pero hicieron el hospital que es muy loable, no es forma de darle escoba a ellos sino de reconocer también lo que han hecho bien los gobiernos anteriores, de que el hospital tiene muy buena estructura, es un hospital para 30 años seguramente”, informó a Noroeste el Secretario de Obras Públicas José Luis Zavala Cabanillas.

“Creo que fue una buena decisión en su momento haber remodelado el hospital”, añadió.

Pese a que no existe el proyecto para la construcción de un albergue como lo anunció en un pasado Ordaz Coppel, la actual administración del Gobierno del Estado buscará hacer uno en el mismo polígono donde está el nuevo edificio del Pediátrico.

“Aquí el asunto es que tenemos que iniciar el proyecto nosotros”, explicó el Secretario de Obras Públicas.

Para ello Zavala Cabanillas ya habló con el área correspondiente de la Secretaría de Salud estatal y recibió como respuesta que disponen de un terreno en donde contemplan hacer el estudio y verificar la factibilidad del mismo. El proyecto podría demorar un mes aproximadamente.

“Yo estimo que el Gobernador me autorice el proyecto, no creo que pasemos de unos cinco millones de pesos”, comentó.

El terreno está a espaldas del Hospital Pediátrico de Sinaloa, fue desocupado tras la demolición de unas instlaciones que ya no estaban en uso, detalló Zavala Cabanillas.

“Porque si lo pongo lejos no se van a ir, tiene que se ahí cerca, atrás, a un lado, pero ahí porque si lo ponemos a dos kilómetros de ahí ya no se van a querer ir, quieren estar ahí por las noticias que tengan de los enfermos que tienen ellos ahí”, comentó.

Actualmente el viejo edificio del Pediátrico está operando en paralelo con la nueva construcción, una vez que concluya la mudanza el gobierno podría analizar qué harán con la infraestructura que la administración anterior contemplaba demoler parcialmente.

“El Gobierno del Estado seguramente pues trae un plan ahí y más que nada médico, ver si se pone alguna especialidad, yo me iría más por ese lado”, expresó el Secretario de Obras Públicas.