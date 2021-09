Para evitar siniestros como el derrumbe en una zapatería del centro de Culiacán, donde una joven madre de 29 años perdió la vida y otras personas resultados heridas, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro solicitó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabaje en coordinación con el municipio para revisar qué inmuebles se pueden intervenir para reforzar la seguridad y cuáles son considerados históricos.

Además, informó que los dueños de la empresa lo buscaron y garantizaron apoyo a las víctimas.

“Para eso los convoqué precisamente, para que participen y nos digan cuáles edificios se consideran históricos, cuáles deben ser intocables y cuáles sí podemos intervenir para que los modifiquen, para que los reparen, incluso también les planteé el tema de la fachada, que el centro de la ciudad luce mal a veces porque hay casas o construcciones abandonadas y propietarios esperando que se caigan para poder justificar el derrumbe”, informó.

En el caso concreto de la zapatería, detalló, la principal sospecha es que el techo se humedeció, pero el Alcalde esperará a que los peritos entreguen el informe integral de lo que sucedió y a partir de ello revisar más inmuebles en el centro de Culiacán.

Sumado a que tienen conocimiento de que una obra vecina al negocio derrumbado fue demolida hace poco y se está revisando si había permiso para demolerla y si la vibración pudo influir en donde fue el accidente del lunes.

El Presidente municipal de Culiacán dijo desconocer si el INAH tiene recursos para la conservación de edificios históricos, pero cuando son negocios, es decir, que los rentan y obtienen recursos de ello, consideró que deben mantenerse en buenas condiciones, mientras que si es un edificio abandonado o que está inhabilitado y se está cayendo, sí debe de entrar el Instituto, pero que de otra forma no se puede estar manteniendo ruinas para beneficio de particulares.

“Por parte de Protección Civil cuando llegamos empezaron a revisarse algunas partes, pero no a profundidad y aquí para actuar con profundidad hay que desmantelar toda la tienda, porque hay cubiertas con partes con plafones, acrílicos, con lonas, con cartón, tiene fachada que no corresponde el edificio original”, abundó.

“A muchos comerciantes no les va a gustar, se van a incomodar los propietarios de las fincas, tienen que asumir la responsabilidad también, son ellos los propietarios porque no todos los comerciantes son propietarios, son rentados la mayoría. Hay una corresponsabilidad entre propietarios, arrendadores y Gobierno también porque eso obligaría al Gobierno a vigilar de este tipo de cosas”, enfatizó.

Estrada Ferreiro expuso que todavía no se ha cerrado ningún negocio desde que sucedió el derrumbe del lunes, pues están esperando que haya un dictamen certero, por lo que las tiendas que tienen en este momento los sellos de clausurado responden a otras razones, no por los riesgos que puedan ocasionar para la clientela y personal que en ellos labora.

También compartió que representantes de la empresa de zapatos acudieron a la ciudad de Culiacán el día martes y el miércoles se reunieron con el Presidente municipal, haciéndose responsables de dar apoyo a la familia de la mujer que perdió la vida, así como de quienes están heridos, ya que una de estas personas está siendo evaluada para ver si se le amputan las piernas.

“Estuvieron conmigo representantes de la empresa, vinieron de México directamente, fueron al despacho al día siguiente muy temprano y se comprometieron a asumir la responsabilidad plena de todo, tengan o no tengan el fundamento jurídico, dijeron por una cuestión de humanidad y de responsabilidad moral prácticamente de ellos, porque era la gerente de la tienda que falleció y una de las personas lesionadas, que me informan está muy delicada de las piernas, se les va apoyar con todo”, indicó.

Ayuntamiento

“Pero del Ayuntamiento no tiene plafones falsos en ninguna parte”, respondió respecto al Palacio municipal y afirmó que tiene buen mantenimiento y no tiene ningún riesgo hasta ahora, ya que es un edificio que está construido con paredes amplias y anchas, con buena cimentación y no tiene ningún indicio de cuarteaduras o razón para colapsar y estando él al frente se le ha dado mantenimiento, pero la demanda es mantenimiento superficial, estando al pendiente de su estructura.

“Únicamente mantenimiento superficial, pero estamos pendientes de estructura también, es importante que lo hagamos, de hecho fue iniciativa mía que lo hagamos, yo estuve presente desde que me avisaron que se había derrumbado el techo, a los 15 o 20 minutos estuve ahí y estuve hasta que sacaron a las personas”, destacó.