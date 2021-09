Para ayudar a heridos por derrumbe en Culiacán, policías pidieron palas a ferretería e hicieron cadena humana

Los agentes de la Policías Municipal y elementos de la Dirección de Vialidad y Tránsito fueron los primeros en llegar para brindar ayuda a las víctimas del derrumbe en una zapatería en el centro de la ciudad de Culiacán, que se registró la tarde del lunes.

Los agentes de vialidad y del escuadrón ciclista escucharon gritos de auxilio de transeúntes o llamadas de sus compañeros y al llegar, después de ver el edificio derrumbado, consiguieron palas y otras herramientas de una ferretería cercana para comenzar a buscar sobrevivientes.

“A mí primero me hablaron por teléfono un compañero, yo pertenezco al grupo de rescate y tengo conocimiento de primeros auxilios, cuando hay un evento en el primer cuadro casi siempre hablan, me dijeron que colapsó el techo de una zapatería”, expresó Erasmo Medina Cháidez, del escuadrón ciclista.

“En ese momento, yo por el radio escuché también el pedido de la base que pasemos al lugar, me vengo yo en bicicleta, cuando yo llego ahí vi a compañeros trabajando, quitando escombro.

Erasmo recordó que ya tiene años en el grupo de rescate y ha participado en varios eventos.

“Ahí en el momento, uno se enfoca más que nada para salvaguardar las vidas de las personas que están enterradas, yo estoy a media cuadra del accidente, me llama por teléfono el oficial de tránsito, me acerco inmediatamente cierro lo que es el perímetro, para evitar que más vehículos entraran y mirones”, recuerda Emanuel Alvarado Plaza, también del escuadrón ciclista.

“Observé a los compañeros que estaban sacando tierra, llegaron con palas y entre lo cuatro empezamos a palear lo que es la tierra, los escombros, en cadena humana con Bomberos, Protección Civil, y Cruz Roja, nos ayudaron a sacar los escombros y ahí poco a poco ir sacando a las personas que estaban atrapadas”.

Juan Gerardo Valenzuela Lara recordó que estaba por la calle Domingo Rubí cuando le informaron sobre lo sucedido, que un techo había colapsado e informó a su superior sobre la situación y la ubicación.

“Primero que nada miramos escombros, cuando nos dijeron que había personas debajo de ellos empezamos a sacarlas rápidamente, había unos compañeros de ellos (de los heridos), que nos decían que había alrededor de tres o cuatro personas abajo de los escombros”, recordó.

“No se escuchaba el ruido, porque estaban enterradas, nos los íbamos encontrando enterrados, al ahi se va, ya mirábamos que estaban abajo, atoradas, los sacamos con las manos”.

Todo el trabajo de rescate, según confirmó uno de los agentes que contaba con su cámara Go Pro encendida, duró al menos 45 minutos, y archivó dos videos, de 17 y de 12 minutos.

Otro de los agentes narró que vio que el agente Jonathan Bojórquez Atondo se perdió por unos minutos y regresó con palas, herramientas, cubetas y bandejas para remover el escombro.

“En ese momento el compañero Jonathan, él es de las personas que siempre es muy activo, él cuando yo me di cuenta se retiró y ya venía con muchas palas y con muchas cosas y dijo me las prestaron en la Yaqui, la gente se portó muy bien, nos apoyaron con cubetas, bandejas grandes, para sacar los escombros. No sé si las pagarían al último o se las cobrarían”, dijo.

Jonathan aseguró no saber cómo explicarlo, simplemente por instinto pidió ayuda, como una reacción.

“.,.. creo que todos reaccionamos de diferentes maneras y a lo mejor es el instinto mío, esa fue una de las cosas... aparte de que todos estábamos jalando escombro, fue algo espontáneo, que si a la mejor lo piensan, no lo hubiera hecho”, expresó.