El Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro inauguraron hoy la iluminación escénica del Puente Negro.

Ambos llegaron al Parque Acuático acompañados de sus esposas, atendieron a los medios y se encargaron de encender la iluminación sin más ceremonia protocolaria.

“Lo que va a dejar en promoción y en atractivo, va a ser la gran fotografía sin duda de Culiacán, tenemos que nada más ser muy cuidadosos entre todos, que se cuide mucho para que no se roben los cables y que no haya gente irresponsable, que piense en toda la ciudad, en lo que representa y lo que significa esto, porque es un esfuerzo muy grande, no hay nada más, hay tecnologías”, dijo Ordaz Coppel a su llegada.