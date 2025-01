La comunidad LGBT tiene que lidiar con una carencia de programas y acciones sociales que no son ideados desde el Gobierno de Sinaloa, criticó el activista Tiago Ventura Cárdenas.

Desde el colectivo Sinaloa Incluyente el activista lamentó que para el 2025 no exista una asignación presupuestaria a beneficio de la comunidad LGBT.

Ventura Cárdenas señaló que las autoridades locales únicamente imparten capacitaciones para funcionarios públicos, con la intención de educarles ante las necesidades de la comunidad LGBT, pero que estas no son garantía para ofrecerles una calidad de vida a las personas de la comunidad.

“Lamentablemente en estos ya 9 años que se iniciaron capacitaciones en temas de Derechos Humanos, pues la realidad no ha cambiado muchísimo, no ha cambiado la no discriminación por parte de los servidores públicos, entonces eso quiere decir que no solamente las poblaciones necesitan solo capacitaciones del gobierno”, dijo.

“Yo creo que es una visión bastante corta de la problemática que existe, y desde el principio de este gobierno se plantea que la atención a las personas LGBT debe ir de la mano con una política estatal de lucha y combate contra la discriminación”.

En Sinaloa el 5.1 por ciento de la población mayor de 15 años se autopercibe como parte de la comunidad LGBT+, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa a 121 mil 638 personas.

Según las cifras del INEGI, Sinaloa sería el estado número 17 con más personas que se declaran parte de la comunidad LGBT en el país, siendo la Ciudad de México la entidad con mayor número de personas que se autodescriben parte de estos grupos.

A pesar de que existe un número relevante de personas que son parte de la comunidad LGBT, no existe una estructura o recurso para brindarles atenciones, lamentó Ventura Cárdenas.

“Entendemos que puedan tener ellos otro tipo de estrategias, pero a la fecha no se ha, por ejemplo, instalado el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que marca la ley, entonces no se está tomando estos temas y solamente se está cayendo una simulación, lo cual es preocupante porque nosotros confiamos en que ahora tenemos un gobierno de izquierda, progresista, que vayamos avanzando libremente, y no lo hemos visto”, dijo el activista.