El Gobernador Rubén Rocha Moya dijo no tener temor a pruebas que pueda tener en su contra el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, según respondió al cuestionamiento de un medio de comunicación sobre declaraciones hechas por el primer edil.

“No quiero decir algo porque este alcalde me acusó de perro rabioso, pero yo diría perro que ladra no muerde, que digan las cosas”, señaló Rocha Moya.

“Cuando tú tomas una responsabilidad sabes que estás expuesto al escrutinio ciudadano, no tenemos temores de nada. En todo caso si te surgen responsabilidades en el ejercicio de tu función tienes que enfrentarlas, yo no tengo nada de qué apenarme, pero si hay que lo saquen. Para qué se anuncia, que se digan”, comentó.

La prensa cuestionó al Gobernador en la conferencia de prensa semanera del 16 de mayo sobre que el Alcalde declaró tener pruebas en contra de algunos funcionarios del Estado.

“No podemos estar atados, yo no puedo proceder o no puede proceder en este caso quienes están involucrados en el juicio político, a lo mejor me sacan cosas, serás un mal funcionario porque fíjate que no puedes proceder porque siempre estás cuidando a ver si no me sacan aquello, allá, lo otro”, comentó Rocha Moya.