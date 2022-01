CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa mantendrá las mismas medidas contra el Covid-19, pese a la alza de contagios que ha provocado la cuarta ola de la pandemia.

En conferencia de prensa semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya insistió que no habrá un nuevo confinamiento.

Admitió que todavía no tienen un diagnóstico de cuánto tiempo se prolongará la cuarta ola de contagios.

“Tenemos la conciencia que se han incrementado los casos no estamos en la idea de alarmar, no es para alarma. Ya tenemos que empezar a manejar este tipo de pandemias, como fue el caso de la Influenza, llega un momento en que la Influenza cede y tienes que regularizar los términos de cómo vas a ir atendiéndola”, expresó Rocha Moya.

“El comportamiento de Ómicron, como lo dije hace un rato, el tema de su peligrosidad nos indica que preferentemente no desactivemos a la sociedad, no la confinemos, no la metamos a la alarma, sino que manejemos con cuidado el tema y procuremos que cada evento lo desarrollemos con mucha responsabilidad”, dijo.

Rocha Moya informó que al igual que la administración pasada apostarán a la vacunación contra coronavirus, pero buscarán que haya pruebas generalizadas para detectar casos.

“Existe algo favorable dentro de todo, en la variante Delta uno de cada 100 va al hospital y en la Ómicron uno de cada mil va al hospital, eso es lo que tenemos registrado en el país y aquí en Sinaloa... Tenemos el 92, 93 por ciento de camas desocupadas, si acaso un 7 por ciento ha estado ocupado, es decir, con tanto contagio se incrementó un poquito la ocupación de camas”, expuso.