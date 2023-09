En las movilizaciones para respaldar al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, a los funcionarios y a los ex funcionarios de la institución acusados por compras irregulares se han destinado recursos de la universidad, reprochó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia, La Semanera, Rocha Moya pidió a los universitarios que durante las últimas semanas han acudido a acompañar a sus audiencias penales al Rector, considerar que se están utilizando recursos de la institución para los intereses personales del dirigente de la casa rosalina.

”No confundan, el Rector no es la universidad, el Rector es una persona. La universidad son los estudiantes, los profesores, los trabajadores y no es la universidad la que está vinculada a proceso, quien está vinculado a proceso es el Rector, por lo tanto, él no tiene derecho a andar gastando recursos de la universidad para que lo vayan a defender o a presionar al Juez, que es lo que hacen ahí, presionarlo. El juicio se instaura y dicen quienes son las partes y ahí nadie está desprotegido, los acusados tienen sus defensores”, precisó el Gobernador.

El mandatario estatal declaró que con este tipo de acciones se afecta a la institución.

Rocha Moya criticó que durante las audiencias se movilice a Radio UAS para realizar emisiones especiales desde el Centro de Justicia.

”Le digo yo a los universitarios, ya no vayan, no vayan a los procesos, es que no es cosa de ustedes. Si van, probablemente van como solidarios del partido al que pertenecen, pero no tienen derecho a usar los recursos de la universidad para ir a defender a alguien que según el Juez, hay elementos suficientes para acusarlo de corrupción contra la UAS, ¿quién es el que está perdiendo?, pues los estudiantes, los trabajadores, ellos son los que están perdiendo, porque el recurso que deberían dedicar para otra cosa, en beneficio de sus condiciones de estudio y de trabajo, los están usando para corruptelas, según se dice y según es la presunción hasta ahora”, comentó Rocha Moya.