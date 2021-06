Culiacán | Matrimonio igualitario

Poder Judicial será el que decida si hay o no sanción para quienes faltaron a la sesión del matrimonio igualitario

Los legisladores que no asistieron a la sesión del martes, día en el que se discutió y votó el matrimonio igualitario, no tendrán sanción por parte del Congreso del Estado, pues no le corresponde, pero se enviará un informe al Poder Judicial en respuesta a la solicitud de aprobación de este tema y será el que evalúe si es necesaria la amonestación de legisladores sinaloenses