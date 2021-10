En cuanto al anuncio que se dio por parte de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP sobre la cancelación del proyecto Sendero, el Gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel dijo que no fue una cancelación y que este pasará al gobierno entrante.

“No hay cancelación. Yo lo que propuse fue, entonces frente a esa falta de comunicación de la Sociedad Botánica, que había coincidencias y que había que trabajar en las coincidencias, en los puntos de acuerdo porque hay recursos, es un proyecto que todos queremos el bien, es un pulmón bien importante de Culiacán y en lo que no se estuviera de acuerdo que se viera punto por punto para ver cómo ir solventando”, comentó.

-¿Quedará para el gobierno de Rocha?

Seguramente sí.

Ordaz Coppel detalló que él apoya el proyecto, pero lo que cree que faltó es comunicación de la Sociedad Botánica con los ambientalistas, ya que no los tomaron en cuenta.

“Hasta que yo me senté con ellos fue lo que me plantearon, es que no conocemos el proyecto, yo pensé que la Sociedad Botánica se los había presentado”, dijo.

Sobre el monto que se tenía aprobado para el proyecto que era de 18.5 millones de pesos y lo que se llegó a invertir, dijo que el recurso se mantiene y que ahí estará para eso.

“No, el recurso ahí está. Yo exhorto a las partes, incluso voy a convocarlos el lunes a tener una reunión para ver dónde estamos y poder empujar todo lo que sea porque yo veo que también hay mucho deseo de la sociedad culiacanense de que eso se lleve a cabo”, puntualizó.

El 28 de septiembre, la directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, Bárbara Apodaca, dio a conocer que el proyecto Sendero había sido cancelado.

Que el jueves de la semana pasada es cuando les llegó un oficio por parte de Gobierno del estado, sobre la suspensión y que desconocía el destino del recurso que se tenía contemplado para llevar a cabo el proyecto.