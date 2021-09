La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por la descriminalización, no a favor del aborto, dijo la Diputada Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense, señalando que su posicionamiento personal es que no se criminalice a las mujeres, pero que no se promueva la interrupción del embarazo y que se den a conocer las consecuencias del mismo en el cuerpo de las mujeres.

“Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, estoy completamente a favor de que no se criminalice a las mujeres, sin que ello implique la promoción absoluta del aborto”, dijo la Diputada del partido que en el 2018 votó a favor de la reforma constitucional que ahora se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Sino más bien, en construir un camino en el que las mujeres reciban la educación y la información necesaria para que puedan decidir libremente y con pleno uso de su conciencia sobre las consecuencias que, en muchas ocasiones, trae consigo un procedimiento de legrado, tanto en sus secuelas al cuerpo, como a la psique, por lo que, toda mujer que quiera tomar una decisión con respecto a su cuerpo, debe tener a su alcance la mejor asesoría médica y científica que exista”, prosiguió.

Díaz Quiñónez expuso que el tema del aborto se ha presentado históricamente ante la sociedad mexicana como un conflicto cuya solución es sancionar a la mujer que aborta, enfrentando consecuencias sociales, jurídicas y sicológicas, estrechamente vinculadas entre sí, que son causas y efectos unas de otros recíprocamente y también manifestaciones de la realidad de su época.

“La Suprema Corte de Justicia emitió su resolución contra la despenalización, no a favor del aborto; por el respeto a decidir de las mujeres, con acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y servicios de salud, por una maternidad deseada, libre y voluntaria. Por una niñez querida y protegida”, manifestó.

Señaló también que la postura del PAS es no criminalizar a la mujer, asegurando congruencia al haber presentado la iniciativa para expedir la Ley de Amnistía para el Estado de Sinaloa, que fue aprobada por el Pleno, una de las propuestas de otorgar amnistía en casos de delitos de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previstas en el Código Penal para el Estado de Sinaloa.

“La penalización del aborto, lejos de ayudar a resolver el problema ha terminado por recrudecerlo en perjuicio de las mujeres más vulnerables, aquellas que sufren violencia familiar, que viven en comunidades con altos niveles de delincuencia, en pobreza extrema, en falta de educación y, mucho menos que cuenten con acceso a servicios de salud y métodos anticonceptivos”, abundó.

La Diputada compartió que de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73.3 millones de abortos provocados, ya sea en condiciones de seguridad o sin ellas; también hubo 39 abortos provocados por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años de edad.

Además, que el 29 por ciento de los embarazos terminó en un aborto inducido, de los cuales 6 de cada 10 fueron sobre embarazos no deseados; de todos estos procedimientos, uno de cada tres se llevaron a cabo en condiciones muy riesgosas para la salud de las mujeres.