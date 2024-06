“Yo he perdido mucho en el caso de mi hijo, yo he perdido, sin embargo las autoridades son las que reciben el sueldo, el recurso, el apoyo, ¿y dónde quedamos nosotros como víctimas? En una pérdida económica que no sabría yo decirte cuánto he gastado en la búsqueda de mi hijo”.

“El día de 8 (de junio) mi hijo cumplió tres años ocho meses. ¿Cuál es mi frustración? Que yo sigo pagando búsquedas. La búsqueda que no hace la Comisión de Búsqueda me cuesta a mí”, reclama.

Al no aprobarse las búsquedas por la autoridad estatal, la madre paga con sus recursos gasolina, comida e hidratación para las personas que se sumen a buscar a Neto, pero la mayoría de las veces es solo su familia la que participa, pues no hay dinero para invitar aunque sea de beber a un gran grupo y Reynalda no considera justo no ofrecerle nada a quien le ayude a encontrar a su muchacho.

En redes sociales y en la calle las personas tachan a Neto de delincuente, pues justifican que a las personas buenas no les desaparecen. Pero el joven era albañil, no tenía lujos, y no hay indicios de que fuese delincuente, defiende su mamá.

“A mí las autoridades me han dado un trabajo que no me corresponde. A mí no me corresponde contestar extorsiones, a mí no me corresponde buscar desaparecidos, a mí no me corresponde buscar a mi hijo, sin embargo estoy haciendo algo por la sociedad, y lo único que ha hecho la sociedad y el Gobierno es tachar a mi hijo de esto y lo otro, cuando el plebe ni huaraches tenía, yo le acababa de comprar huaraches a ese ‘puntero’, a ese ‘mafioso’, a ese ‘narco’ le acaba de comprar huaraches porque el plebe era albañil”, señala.

“Es triste ver la situación que vivimos como sociedad, y ver que no somos empáticos a una desaparición de una criatura de 16 años”.

Con sus propios medios y organizándose con madres buscadoras, el grupo liderado por Reynalda ha localizado 28 cuerpos en menos de tres años.