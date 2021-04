En materia de salud, educación, seguridad y oportunidades para las y los jóvenes, giraron las propuestas de Rubén Rocha Moya en el primer debate de candidatos y candidatas a la gubernatura, en sus 10 participaciones, el candidato de Morena y el Partido Sinaloense abarcó diversos temas, mas no explicó la implementación de los mismos.

Apoyo a sectores primario como ganadería, agricultura y pesca, respaldo a mujeres, jóvenes y familias vulnerables, así como abatir la corrupción fueron otros de los ejes que tocó el morenista, además de reiterar que la alianza entre los dos partidos que encabeza se ha fortalecido con la unión, la cual aseguró que lo llevará al triunfo el próximo 6 de junio en los comicios.

“Quiero decir que Morena y el PAS tenemos la intención de instaurar en Sinaloa la Cuarta Transformación, la cual consiste en un gobierno que enfrente de fondo la corrupción, que sea austero y que constituya un estado de bienestar para efecto de poder ayudar a todas las familias que menos tienen en el estado y en cada una de las regiones”, declaró Rocha Moya al iniciar sus participaciones.

“Nosotros vamos a constituir un gobierno en Sinaloa que no robe, no mienta y no traicione al pueblo”, expresó al concluir el debate. El morenista invitó a la ciudadanía a construir un Sinaloa incluyente, próspero, en paz y con oportunidades para todos y todas, para tener una entidad sin corrupción, que abata la pobreza, con infraestructura digna para el desarrollo. Un Sinaloa, reiteró, que apueste a la juventud y que apoye cultura y deportistas, así como a profesionistas y familias vulnerables.

PlanteamientosEl candidato manifestó que, de ganar, su prioridad será la salud, equipando clínicas y creando nuevas, las cuales aseguró saber en dónde estarán gracias a que ha recorrido la entidad, esto, indicó, para hacer justicia a personal de salud que tienen contratos de miseria, para basificar a quienes en la pandemia han estado en primera fila atendiendo a la ciudadanía.

También propuso convertir el helicóptero privado para uso de funcionarios de primer nivel y el Gobernador, en una ambulancia aérea, además de que enfatizó que buscará garantizar abasto de medicamentos en Sinaloa.

A los productores agrícolas, ganaderos y pescadores de Sinaloa, dijo que creará una bolsa para que tengan créditos oportunos y eficientes, así como fijar precios de piso que den tranquilidad a los productores, señalando que estos sectores producen los alimentos para las y los mexicanos, alimentando y dando empleo a las familias sinaloenses.

En otra de las intervenciones, aseguró que vencerá los rezagos de los gobiernos a los que comúnmente ha llamado del PRIAN, quienes han gobernado Sinaloa, a través de generar un corredor comercial con el norte, además de modernizar Mazatlán y Culiacán como destinos de negocios, en Guasave y Los Mochis señaló que buscará desarrollo, así como en los municipios de los altos apoyar a los pueblos mágicos.

La infraestructura del estado, abundó, como la construcción de las presas Picachos y Santa María, seguirán para continuar con la inversión federal y estatal. Como propuesta dijo que en tema de seguridad trabajará en prevención y fuerza pública para inhibir el delito, de acuerdo con el candidato morenista, así es como el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho frente a este problema de inseguridad.

Rocha Moya propuso sacar a los corruptos del gobierno en Sinaloa, para ahorrar recursos y de ser electo gobernador, se reunirá en el primer día con organismos de búsqueda de personas desaparecidas, así como un encuentro de Estado con las personas desplazadas de los municipios de los altos de Sinaloa.

“Con Morena llegó la era de las mujeres”, aseguró, planteando una reforma para crear una Fiscalía Especializada en Materia de Género, así como una reforma al Poder Judicial para delitos en materia de género.

A los jóvenes sinaloenses, el morenista dijo que se les atenderá ante la falta de oportunidades laborales, explicó que 25 mil jóvenes buscan cada año su primer empleo, de los cuales 15 mil se van de la entidad por la falta de oportunidades, por lo que propuso formar una bolsa de trabajo y aumentar becas para ellos y ellas, además de fortalecer los apoyos federales ya existentes para este grupo de la población.

Rocha Moya, mencionó que en el eje de educación hay mucho que hacer, por lo que propuso ampliar cobertura del nivel superior y aumentar calidad en todos los niveles, además de pensar en una nueva metodología pedagógica, como prioridad ante adversidades como la pandemia que se presentó iniciando el 2020.

En cuanto a cultura, aseveró que esta eleva el autoestima y la calidad humana de las y los sinaloenses, de ahí que se comprometió a apoyar en el rubro y a los deportistas dijo que les va a apoyar, pues hay muchos valores, pero poco apoyo para ellos y ellas.

Contra réplicasEl candidato de Morena y PAS a la gubernatura, declaró que el candidato de Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, durante el debate estaba desesperado, de ahí que hiciera señalamientos a su persona en el primer debate de candidatos y candidatas a la gubernatura.

“Awuí Mario ha dicho muchas mentiras, es el tamaño de su desespero”, resaltó el morenista en una de sus intervenciones, reiterándolo en otras ocasiones y pidiendo pruebas de lo que se argumentaba de él.