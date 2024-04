Acercamiento con la ciudadanía en colonias populares, fomento al deporte o fortalecimiento a las fuerzas policiales municipales, expuso el ex boxeador y promotor deportivo Jesús Alfredo Tapia Jiménez , ahora candidato a la Presidencia Municipal de Culiacán por el Partido Encuentro Solidario .

“Siempre he venido de mucha lucha social, sobre todo cercano a la gente en las colonias populares, en el deporte. Yo quiero ser presidente para darle mejores servicios a Culiacán, ya basta de tantas simulaciones, tantos rollos políticos, discursos baratos que realmente no le abonan nada a la sociedad”, expresó.

“La lucha principal es para los más desprotegidos, y no es un discurso del señor Presidente, es un discurso real, que realmente tenemos que voltear a ver a las colonias populares. Pero no traemos nada en contra de las personas que viven bien, también hay que apoyarlas, hay que ayudarlas, pero hay que ir de la par, no hay que marcar unos sí y otros no”, dijo el candidato.

“Aquí se trata de hacer equipo con la ciudadanía, y a la par, no marcar como marca divisionismo el señor Presidente que unos ‘fifís’ y otros ‘chairos’, no, los dos somos seres humanos, todos debemos tener las mismas oportunidades y creo que tenemos que servir mejor a la ciudadanía, a la par”, subrayó Tapia Jiménez.