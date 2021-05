Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa sostuvo que él no hizo nada como para que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa lo sancionara como lo hizo.

El abanderado del PRI, PAN y PRD para la elección a Gobernador manifestó que él aceptará lo que las autoridades digan, sin embargo aún falta que presenten una serie de impugnaciones ante otras instancias para revertir la sanción que le aplicó el Teesin por el uso de recursos públicos del Gobierno del Estado por utilizar la frase ‘Puro Sinaloa’ en uno de sus eventos.

El Senador con licencia sostuvo que pagará la sanción de 89 mil 620 pesos si así lo determinan las instancias correspondientes, pero argumentó que al parecer hay relaciones personales de magistrados con candidatos a la Gubernatura, es por eso que para él es necesario que cada uno de los cinco ponentes que integran el pleno del Teesin, presenten su hoja de vida y perfil para analizar su entorno cercano.

“Leí un documento donde al parecer hay relaciones personales y de cercanía de algunos magistrados, son muy particulares, no estoy prejuzgando nada, por eso tenemos la facultad de apelar en otras instancias y entiendo que así se va a hacer”, manifestó.

“Es que no hice absolutamente nada, me están queriendo imputar algo que yo no tengo nada que ver, así de simple, pero bueno, reitero, nosotros respetamos totalmente las instituciones, ojalá, sería interesante aprovechar y hacer público, cuál es el perfil de cada Magistrado, nombre, apellido, relaciones personales, familiares, cercanía con los candidatos, no porque con eso pierdan objetividad, pero creo que sería interesante para el ciudadano común conocer cuál es el perfil personal para ver cómo fallaron”, añadió.

Zamora Gastélum explicó que él no se benefició de los boletines que publicó el Gobierno del Estado en sus páginas oficiales, y sobre todo, que él no tuvo nada que ver con la alimentación de esa información en el portal, por lo que la sanción por haber publicado boletines a favor de él, también la ve injusta.

“Entiendo que fue un tema porque el Gobierno del Estado en su página publicó, yo no manejo esa página, yo no tengo nada que ver con ello. Yo no sé si eso favorece, pero si así fue, yo no tengo nada que ver”, defendió.

El Senador con licencia también se refirió a la copia certificada de la sentencia y del expediente que se envió a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, contra los titulares de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, de Innovación y Agricultura con la finalidad de que inicie el procedimiento administrativo de responsabilidades correspondientes por haber manifestado su apoyo a su candidatura, en donde opinó, que para él los funcionarios son libres de apoyar a quienes ellos prefieran, para él, no incurrieron en ninguna falta, a pesar que para el Teesin sí fue así.

“¿Por qué no? (por qué no pueden apoyar a un candidato siendo secretarios) La ley les permite, un secretario es un ciudadano, si el domingo quiere venir aquí Marcelo Ebrard bienvenido, seguramente si viene me va a querer venir a acompañar a mí seguramente, pero bueno, el funcionario estatal también es un ciudadano y tiene derecho”, manifestó.