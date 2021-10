“Teníamos la concentración, la adrenalina y la energía a tope, sabiendo lo que estaba en juego. Gracias a eso mis pitcheos, mi lenguaje corporal fue muy diferente a otros juegos simplemente traté de no perder el enfoque y gracias a Dios se dio un juegazo por parte de nuestro equipo”, comentó el zurdo de Culiacán.

“Fue un gran trabajo y una gran temporada”, comentó Urías. “Estoy muy satisfecho y muy contento por la ovación que me dio el público”.

“Bendecido por terminar la temporada saludable, eso era el más grande reto para mí, por algo me he preparado tan fuerte en los outseason y creo que gracias a ello pude lograr una temporada saludable, siento que eso fue el reto más grande. Con salud los demás números vienen, y con el 100 por ciento que uno pone las victorias y los buenos números llegan”.

“Es algo increíble”, dijo Urías . “Es un sueño mío. Es una temporada de ensueño. Me siento realmente feliz y bendecido, honestamente.

“Estábamos enterados de eso (la derrota de Gigantes ), obviamente eso fue el extra que sabíamos que era importantísimo este juego y traté de recibir el menor daño posible. Gracias a Dios que pude contribuir con eso y mi equipo me respaldó con la ofensiva increíblemente”, agregó el sinaloense.

El sinaloense finalizó diciendo que estará disponible para el rol que tenga con Dodgers en la postemporada.

“Todo cambia en la postemporada. Sabemos que tenemos que estar enfocados y tratar de fallar lo menos posible y eso a nuestro cuerpo le da un cambio diferente. Gracias a Dios que he tenido experiencia de bullpen y abriendo en postemporada, ya veremos el día de mañana cómo me siento y estaré disponible para lo que el equipo me diga”.

