Efraín Juárez fue presentado este domingo como el nuevo director técnico de Pumas, marcando su regreso al club que lo formó como futbolista. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, el estratega mexicano expresó su gratitud y compromiso con la institución, que atraviesa una de sus peores crisis deportivas en más de una década sin títulos.

“Sigo con sentimientos muy bonitos. Cuando pasas tanto tiempo en una institución como es Pumas, y que sabes lo que es esto, tener la oportunidad de salir, experimentar, pasar cosas buenas, pasan cosas malas y regresar a un lugar que se siente como tu casa no tiene precio”, dijo Juárez durante su primera conferencia de prensa en Ciudad Universitaria.

El entrenador, quien dejó Pumas en 2010 para jugar en Europa, reflexionó sobre lo que significa volver al club que lo vio crecer.

“Yo me fui de esta institución en 2010, y hoy que regreso es el mismo sentimiento que tenía cuando estaba aquí, cuando venía a entrenar con el sueño de ser jugador profesional. Poder ver la misma cantera, la misma sala de conferencia, los mismos vestidores, y después darte cuenta lo que ha crecido el club. No lloro mucho, pero cuando me pongo a pensar, casa es casa, siempre”.

Juárez, quien tuvo una exitosa etapa como técnico en Colombia, admitió que Pumas atraviesa una “vergüenza deportiva”, pero aseguró que el equipo está dispuesto a revertir la situación.

“No se ha perdido nada. La realidad es que entendemos la situación, no la podemos ocultar, pero con ese ánimo y con esa energía que sentí en la mañana, yo puedo decir que vamos a pelear y después veremos para qué nos alcanza. Hoy estamos en un momento de cambiar esta situación”.

El nuevo técnico también habló sobre su primer entrenamiento con la plantilla, destacando la actitud positiva de los jugadores.

“Veo y siento al grupo con muchos ánimos. Tuvimos un entrenamiento que me dejó con sensaciones increíbles. Las ganas están ahí, y eso me deja bastante tranquilo de que podemos trabajar de acuerdo a la idea que tenemos”.

Respecto a la competencia con Jaime Lozano por el puesto, Juárez se mostró respetuoso y agradecido por la oportunidad.

“La competencia es parte de la vida. No fue una competencia, yo creo que en su liga había muchos más candidatos. ¿Quién no quisiera entrenar a los Pumas? La realidad es que esta es una institución enorme, que seguramente tenía el teléfono lleno de llamadas. Entendiendo eso, yo me siento un privilegiado de poder estar aquí sentado. Para mí es un orgullo poder estar hoy sentado como entrenador del equipo que más quiero”.

Con poco tiempo para preparar su debut, Juárez ya tiene claro su enfoque para el partido ante Alajuelense en los octavos de final de la Concachampions.

“No puedes pedir muchísimas cosas porque no hay tiempo, tenemos que ser muy puntuales en el análisis que tenemos sobre las situaciones que tenemos que arreglar. Si las hacemos y si las entendemos, tendremos más posibilidades de conseguir los resultados y, de ahí, trabajar para lograr el objetivo”.

El regreso de Efraín Juárez a Pumas representa una nueva esperanza para la afición auriazul, que espera ver a su equipo recuperar el rumbo y volver a ser protagonista en el futbol mexicano.