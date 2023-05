Con más de 15 años en el arbitraje, el guamuchilense Geovanni Ochoa Corral busca dar el buen ejemplo a sus alumnos de Villa Juárez y a los árbitros profesionales de Sinaloa. Geovanni Ochoa, ex silbante profesional y actual delegado de los árbitros de Sinaloa, es maestro de Educación Física en la Escuela Secundaria Técnica 51 de Villa Juárez, Navolato. “Empecé a dar clases en febrero, ya había cubierto a maestros de preescolar y primaria, pero ahorita estamos dando clases en secundaria; voy por las mañanas, tres días a la semana, siete horas diarias”, explicó.

Ya con experiencia como docente de preescolar y primaria, Ochoa Corral señaló que es muy diferente ahora dar clases a adolescentes. “Ya me había tocado dar clases en preescolar y primaria, he disfrutado mucho todas las etapas, pero es muy diferente, ya que no es la misma lidiar con niños que darle clase a los adolescentes”, señaló. El arbitraje le ha servido Geovanni Ochoa, quien llegó a dirigir partidos en la Segunda División del futbol mexicano profesional, comentó que el arbitraje le ha servido de mucho al momento de estar delante de un grupo. “Me he desenvuelto muy bien, el tema del arbitraje me ha ayudado bastante para cubrir clases, porque al final de cuentas, trabajas con masas, con muchas personas. En el tema del arbitraje tienes que lidiar con 22 personas dentro de un campo, de diferentes edades, entonces la secundaria se me dio bastante bien”, externó.

El guamuchilense de 38 años es consciente de la gran responsabilidad que tiene como maestro, ya que él puede ayudar a los jóvenes de Villa Juárez a alejarse de los vicios.

“Más que darles clases de Educación Física, a veces tienes que ser esa persona que sepa dar un consejo, o que mires a alguien haciendo algo extraño o mal habido, es acercarse y decirle que está mal”, comentó. “Al ser una sindicatura, a veces uno ve temas de chavos que están con algunas mañas o hábitos que uno como docente tiene que ayudar a erradicarlos”, dijo. Alumnos se interesan en arbitraje Ochoa Corral está encargado de darle clases a seis segundos y a dos primeros grados, Geovanni Ochoa también se desempeña como asesor en partidos del futbol mexicano profesional, por lo que le toca viajar mucho, lo que ha despertado el interés de sus alumnos por el arbitraje. “Cuando llegué, les organicé un torneo de futbol, por ahí ellos también me preguntan a dónde me toca viajar; hace poco hubo un evento con causa en el Estadio de Dorados para reunir juguetes, ahí me tocó ser el árbitro y encontrarme a muchos niños de la secundaria. Me ha tocado ver esa inquietud, ya que me preguntan qué hacer para poder serárbitro”.

El ex árbitro profesional subrayó que siempre le ha gustado poder ayudar a las demás personas, algo que aprendió al impartir justicia el rectángulo verde. “Toda mi vida he sido una persona a la que le ha gustado buscar ayudar a los demás, me gusta compartir algo que yo tengo a la gente, siempre he sido así y es algo que el arbitraje me ha dado, porque después de ser árbitro profesional, pasé a ser asesor, delegado, presidente de un colegio de árbitros, me gusta el tema de poder compartir y poder dirigir a un grupo de personas”, comentó. Geovanni Ochoa volvió a recalcar que muchas veces los jóvenes de las sindicaturas están expuestos a las drogas, por lo que busca predicar con el ejemplo a sus alumnos. “A esa edad, el tema de las drogas, de muchas cosas que hay que erradicar a esa edad, eso es algo que me ha ayudado el ser árbitro, ya que yo no bebo, no fumo, entonces puedo ayudarlos a que entiendan que esas cosas llevan a un mal camino”, dijo. Los árbitros están en buenas manos Geovanni Ochoa compartió que en la delegación de árbitros profesionales se viene trabajando muy fuerte, logrando colocar a varios árbitros en todas las divisiones.

“Al nivel profesional en el arbitraje, nos está yendo bastante bien, tenemos tres años que vamos de menos a más, tenemos árbitros en todas las divisiones, tenemos a Rafael López en Primera División; en Liga de Expansión están Joaquín Vizcarra, Jesús Aarón Gómez, quienes fueron parte de las semifinales de este torneo; metimos otros dos árbitros en Liga de Expansión, como a Mauricio López y Jesús Enrique Herrera”. En la rama femenil también están trabajando fuerte, ya que en menos de un año, la culiacanense María Fernanda Márquez ya estuvo presente en una final. “Tenemos una árbitra que metimos a la Liga MX Femenil apenas hace un año, pero ya estuvo en una final en Monterrey; también hemos tenido mucho crecimiento en las diferentes divisiones, entonces ahorita Sinaloa es uno de los estados referentes en el arbitraje a nivel nacional”. Sobre los grandes resultados obtenidos en la delegación de Sinaloa, Ochoa Corral señaló que esto no se debe a que ya exista un equipo de la región en la Liga MX, sino de un fuerte trabajo desde adentro. “Yo podría decirte que vino el Mazatlán FC, un equipo de Primera División, y ahora los ojos del arbitraje están en Sinaloa, pero no fue así, aquí el tema es el gran equipo que hemos hecho, tenemos a Antonio Medina, Sofío Zazueta, César Pérez y un servidor, nosotros hemos logrado que la delegación crezca y que los árbitros lleguen con la ambición de quererse comer el mundo”, explicó. Los árbitros profesionales de Sinaloa trabajan fuerte todos los días en diferentes partes de la capital.

“Trabajamos de lunes a viernes, todos los días trabajamos el tema físico con el profe Sofío Zazueta, quien trabaja para la UAS, entonces podemos usar esas instalaciones; lo técnico lo trabajamos en cancha, a veces en CU o en el Parque Constitución, ahí también hacemos el tema de aula”, externó. La Final de la Temporada 2022-2023 de la Liga Premier contó con presencia sinaloense, ya que los encargados de impartir justicia fueron Mauricio López, Alejandro Rodríguez y Jorge Quintero, mientras que el asesor de ese partido fue Geovanni Ochoa. Sus metas Sobre sus metas a corto, mediano y largo plazo, Geovanni Ochoa lo tiene muy claro. “A corto plazo, que la delegación crezca, es decir, mantener el mayor número de árbitros y que sea mayor a 25 árbitros; en mediano plazo, tener el mayor número de árbitros en Liga de Expansión, ahorita tenemos a cuatro, por lo que quisiera seis u ocho árbitros, y a largo plazo, es clarísimo, tener más árbitros en Primera División, que no solo hablen de César Ramos, que hablen de Rafael López, Joaquín Vizcarra, de Aarón Gómez, de Mauricio López, de Jesús Enrique Herrera, y hay otro objetivo que quiero, tener otro gafete FIFA sinaloense, criado y generado en Sinaloa”. Iván Aldrey Ochoa Obeso, su hijo de nueve años, busca seguir los pasos de su papá.