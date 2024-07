“Siempre es un gran desafío jugar ante Frances”, dijo Alcaraz. “Es un jugador con mucho talento y duro, hemos vuelto a ver que merece estar en la cima, pelear por grandes cosas. Ha sido muy complicado para mí adaptar mi juego, encontrar soluciones e intentar ponerle en problemas. Estoy contento de haberlo hecho al final del partido.

“Hubo muchos momentos complicados en el cuarto set. Simplemente me decía ‘vale, pelea una pelota más’. Solo quería enfocarme en la siguiente bola y en el tiebreak me he dicho que tenía que ir a por todas. Si perdía, perdía. Me lancé a por ello en todo momento, es bueno para mí haber ganado de nuevo”, explicó Carlos tras sumar su décimo triunfo seguido en el All England Club.

Por encima de todo, Alcaraz multiplicó su capacidad de supervivencia en situaciones extremas, uno de los principales sellos de su joven carrera. El español, que ya acumula un balance de 12-1 en partidos decididos en la quinta manga, incluyendo un 4-0 en el All England Club, envió un mensaje cristalino al resto de aspirantes. Cuando los partidos trascienden las piernas y entra juego el corazón, el murciano es uno de los atletas más fríos del mundo.

La necesidad de remontar un partido en Londres no fue un trance nuevo para Alcaraz. El año pasado, el español necesitó voltear dos encuentros ante de sostener la copa dorada con sus manos. Primero, dejando por el camino las ilusiones del italiano Matteo Berrettini en los octavos de final. Después, en un partido para la historia, batiendo al campeón Novak Djokovic en una final eléctrica donde estuvo a dos puntos de entregar las dos primeras mangas. Este viernes, con la Centre Court de nuevo como testigo, la presión volvió a endurecer los golpes del murciano.