“Estoy muy emocionado, me siento motivado y es la primera vez que aparezco como semiestelar en una función, quiero dar lo mejor de mí. Creo que esta preparación ha sido muy completa, he estado trabajando muy fuerte con buenos sparrings y un buen descanso, una buena alimentación, y todo eso en conjunto lleva a un buen resultado”, mencionó.

Molina Aguirre tiene foja de 8-0-0 con par de victorias por la vía del cloroformo, por lo que buscará continuar con ese gran récord como profesional.

“Para esta pelea van a ver a un ‘Chapito’ Molina muy fuerte, trabajé mucho en la pegada y la fuerza, el golpeo y la potencia, yo creo, sin menospreciar a mi rival, que puedo lograr un buen nocaut”, señaló el culichi.

Para concluir, Alexis Molina dejó unas palabras para todos sus seguidores, esperando mantener esa etiqueta de ser uno de los peleadores consentidos de la afición en la capital sinaloense.

“Le mando un mensaje a mis seguidores, no se pueden perder esta función y yo les garantizo una gran pelea, mandarle las mejores vibras a todas las personas que me siguen y me apoyan”, finalizó.