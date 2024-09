“Misión cumplida, logramos lo que se pronosticó y tuvimos un éxito total en París. No sabes cuánto me esforcé, me dije no me quiero quedar solo con dos medallas de bronce, quiero ganar algo más, plata o de oro, se dio la de plata y eso me deja muy satisfecho y contento”, señaló Camacho quien disputó cinco pruebas y en todas clasificó a la final.

Además, esta disciplina se convierte en la que más metales aporta a la delegación nacional en la justa veraniega con siete, un oro, tres platas y tres bronces.