“Nunca me lo imaginé y menos porque empecé en el beisbol, estuve seis años en el beisbol, no tenía ni idea del box, toda mi familia es beisbolista y me inculcaron ese deporte, además lo amo y me encanta el beisbol, hasta que mi papá me llevó una vez al box y desde ahí empecé con la carrera ahí”, explicó Verde Álvarez.

“Fueron pasando los años y mi papá me dijo de los Juegos Olímpicos, entonces poco a poco empecé ese proceso, y cada vez que pasaban torneos me visualizaba, cada vez veía más cerca el estar en unos Juegos Olímpicos, y aquí sin creérmela aún, lo pude lograr”.

El pupilo de Radamés Hernández dice que no le “cae el veinte” de lo que logró.

“No me ‘cae el veinte’, es difícil, muchos me dicen cómo te sientes, me dicen te han de sentir muy bien, entonces no les digo nada, porque como estoy trabajando y trabajando, voy a entrenar, vengo a casa y vuelvo a entrenar, no tengo tiempo para pensarlo y por eso debe de ser que no lo he dimensionado”.