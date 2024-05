Pero el alto rendimiento no terminó ahí para la oriunda de La Brecha. A un año y medio de convertirse en mamá, la múltiple medallista olímpica y mundial reconoce que su rol como madre le implica un mayor esfuerzo que cuando era deportista, y más porque lo combina con su papel como entrenadora de la selección nacional de parataekwondo.

“Comparándolo con el alto rendimiento que lo hice por muchos años pues es todavía más que alto rendimiento, sobre todo la dedicación de poner de que la niña esté bien, de ponerle la atención, a pesar también de estar en esta etapa de entrenadora.

“Pero si algo bueno también me enseñó el deporte fue a organizar los tiempos y creo que es en esa etapa en la cual me encuentro, donde me organizo para ser entrenadora, para ser mamá también y algo que disfruto en este momento”.