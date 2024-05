“Estoy emocionado y me siento muy contento por regresar al cuadrilátero, me motiva mucho ser la pelea estelar de la noche y tener un muy buen rival enfrente, es un muchacho de la Ciudad de México y que es muy buen peleador”, señaló.

Tras sufrir algunas lesiones que lo alejaron de la actividad por unos meses, el culichi estará enfrentándose a Juan “Tubo” Ramírez en la contienda principal de la noche, por lo que tenido una intensa preparación.

“Mis lesiones, gracias a Dios, están sanando muy bien y estoy casi recuperado al 100 por ciento, estoy entrenando en Guadalajara con buenos sparrings, con el equipo de Grind Hard y Uno Dos, me siento muy bien físicamente. Espero una guerra, estoy listo y preparado para la pelea que él (Juan Ramírez) quiera hacer, no será fácil y será una pelea complicada, pero eso me motiva más, agregó.

Para concluir, el apodado “Chapito” manda un mensaje a todos sus seguidores, esperando contar con todo su respaldo en este nuevo reto en su carrera:

“Para las personas que están al pendiente de mi carrera, que me siguen y me apoyan, quienes están al pendiente del proceso, quiero darles las gracias y prometerles que este 31 de mayo voy a darles una muy buena pelea, verán a un Alexis ‘Chapito’ Molina muy mejorado, una versión muy buena, motivado y más agresivo arriba del ring, es lo que les puedo adelantar”, finalizó el sinaloense.