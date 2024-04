OJ Simpson , la condecorada superestrella del futbol americano y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de haber matado a su ex esposa y a su amigo, pero luego declarado responsable en un juicio civil separado, falleció de cáncer. Tenía 76 años.

Su legado, sin embargo, cambió para siempre con los asesinatos con cuchillo de su ex esposa, Nicole Brown Simpson , y su amigo Ronald Goldman , en junio de 1994, en Los Ángeles.

El ex deportista tenía mucha actividad en sus redes sociales durante este último tiempo. Una de las más relevantes fue el posteo que hizo a inicios de febrero de este año cuando se conoció la muerte del actor que interpretó a Apollo Creed en la saga de Rocky, Carl Weathers. En un video tomado cerca de una pileta, Simpson le envió condolencias a la familia del artista.

Una década más tarde, todavía ensombrecido por la sentencia de muerte por negligencia de California, Simpson llevó a cinco hombres que apenas conocía a un enfrentamiento con dos comerciantes de souvenirs deportivos en una estrecha habitación de hotel de Las Vegas. Dos de los hombres que estaban con Simpson tenían armas. Un jurado condenó a Simpson por robo a mano armada y otros delitos graves.

Encarcelado a los 61 años, cumplió nueve años en una remota prisión del norte de Nevada, incluido un período como conserje de un gimnasio. No se arrepintió cuando fue puesto en libertad condicional en octubre de 2017. La junta de libertad condicional lo escuchó insistir una vez más en que solo estaba tratando de recuperar recuerdos deportivos y reliquias familiares que le robaron después de su juicio penal en Los Ángeles.

“Básicamente he pasado una vida libre de conflictos, ¿sabes?”, dijo Simpson, cuya libertad condicional finalizó a finales de 2021.

La fascinación del público por Simpson nunca se desvaneció. Muchos debatieron si habría sido castigado en Las Vegas por su absolución en Los Ángeles. En 2016, fue objeto de una miniserie de FX y de un documental de cinco partes de ESPN.

“No creo que la mayoría de Estados Unidos crea que yo lo hice”, dijo Simpson al New York Times en 1995, una semana después de que un jurado determinara que él no mató a Brown y Goldman. “He recibido miles de cartas y telegramas de personas que me apoyan”.