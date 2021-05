“Me siento muy bien, la primera vez pensaba que sólo íbamos a tener como 100 personas y me sorprendieron, el show era más grande que lo que yo pensé, me gustó todo y esta vez que voy estoy más ansioso, sé que habrá mucha gente que me quiere ver y estoy feliz, recibí mucho amor y cariño, eso me gustó y ahora que vaya para allá vamos a trabajar, disfrutar y poner un buen show, pero esta vez será mucho mejor, se los garantizo”, mencionó el veloz pugilista.

“Mi plan es estar ocupado, ya tengo tres peleas en un mes, ahorita soy el peleador más ocupado en el mundo y cada dos semanas tengo una pelea, vamos ganando y lo estamos logrando. No quiero sólo ser parte de esto, yo quiero dominar mi división (Gallo), ser el número uno, ir ganando en mi división y enseñarle a la gente que soy un peleador de verdad, muchos creen que todo es puro ruido, pero esto es en verdad, no estamos jugando y es lo que hacemos, yo elegí esta vida y estamos aquí para ser el número uno, el tiempo vendrá y ése es el objetivo en 2021, estar ocupado y que la gente sepa que estamos aquí de verdad”, agregó.

“Quiero agradecer a la gente de Culiacán por todo el amor que me han dado, no me imaginé que iba a ser así, pero me recibieron con los brazos abiertos, ya es como mi segundo hogar, muchas gracias y le prometo a la gente que voy a dar todo lo que tenga, los espero ahí y no se lo vayan a perder porque esta vez vengo más encendido, vengo con todo y gracias por el amor y el apoyo”.