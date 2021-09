El culiacanense, medallista de bronce en Londres 2012 en los 400 metros planos, fue el segundo en el orden en saltar de los ochos competidores que se dieron cita en la prueba celebrada en el Estadio Olímpico de Tokio , y aunque al principio de la prueba rozó el podio, no pudo acceder finalmente a las medallas.

De esta forma, Jorge Benjamín González Sauceda se despide de Tokio 2020 sin poder colgarse su segunda medalla paralímpica, luego que en los 400 metros planos no pudo avanzar a la final al quedar quinto en su heat eliminatorio.

”La nostalgia que me queda en estos Juegos Paralímpicos es no poder llevar una medalla para México, quinto lugar en el heat eliminatorio, quinto lugar en la final de salto de longitud, pero sabemos que estamos en la pelea, que no debemos bajar la guardia y primeramente Dios si nos permite mucha salud y vida estaremos compitiendo en París 2024 con todo”.