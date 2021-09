“Fue un trabajo duro, sabíamos que no iba a estar nada fácil estar en unos Juegos Paralímpicos, ya estando en el camino no me quedó nada más que enfocarme, no solamente a venir a pasear, yo quería hacer historia”, declaró el campeón paralímpico.

“Y ahora el ser el primer mexicano en ser campeón en la modalidad de para taekwondo me enorgullece bastante, espero que muchas personas que me estuvieron viendo que sigan mi camino, yo voy a seguir dando la cara por México, poniéndola en lo más alto en las siguientes competencias. Y por qué no en otros Juegos Paralímpicos. El llegar a una corta edad llegó con más ganas, con más energía, creo que le saqué provecho a hacer lo que más me gusta, me dejé guiar por Dios y por todo el trabajo que hemos estado trabajando yo y todo mi cuerpo multidisciplinario”.

La también sinaloense y triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza, fue parte de este camino para Juan Diego.