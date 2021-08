El programa Miércoles de concierto de Radio Universidad recibió al mazatleco Joaquín Sillero, quien compartió un repertorio de música popular, en la programación de la agenda cultural de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la radiodifusora institucional.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS, el intérprete buscó un acercamiento con el público interpretando música popular, pero con un estilo único.

Bella señora, popular en la voz del cantante mexicano Emmanuel fue el tema con el que la velada dio inicio, seguido de Canta corazón, título que interpreta Alejandro Fernández “El Potrillo” del compositor peruano Gian Marco Alcover, también Ya no vives en mí, tema del compositor mexicano Fato, interpretado por la veracruzana Yuri.

Si me tenías, del compositor Gian Marco Alcover y Claudia Brant, también formó parte del repertorio, así como A mi manera, tema interpretado por grandes voces como don Vicente Fernández y Raphael, así como Perfume de gardenias de Rafael Hernández Marín, además de Quizá quizá, del compositor cubano Osvaldo Farrés.

La noche siguió y los temas románticos no dejaban de dibujarse en el paisaje sonoro, Me dediqué a perderte, tema popular en voz de Alejandro Fernández El Potrillo, seguido de Me gustas, del Rey del Jaripeo, Joan Sebastian, Hoy tengo ganas de ti, del cantautor español José Miguel Gallardo y Lo que no fue no será, tema imperdible para los males del corazón al que diera vida El Príncipe de la canción, José José.