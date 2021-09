“Héctor Xavier es un hombre que dedicó el 95 por ciento de su vida al dibujo, trató de mostrarnos que el dibujo es una técnica por sí misma, no un medio para llegar a un fin”.

“Ustedes van a ver dibujos, pero no va a haber trabajos que se parezcan, puede haber varios retratos, pero no hay dos que se parezcan en técnica, en forma de elaborar, a lo mejor un poco el tamaño”.

Héctor Xavier, comentó, tuvo tres exposiciones individuales en el Palacio de Bellas Artes, en su vida y una más en el Museo de Arte Moderno, colectivas fueron muchas y a cada rato.

Sobre los dibujos de animales, señaló que plasma la distinta piel y eso se debe a que el papel tiene una preparación para recibir la plata, que era un tubo que se metía a un lapicero, como hacen los arquitectos en sus trabajos.

“El papel tiene una preparación para recibir la plata , todo lo que ven aquí es único y sin errores, Héctor no usaba el borrador, la goma no iba con él y vean la diferencia del trabajo de la pluma, en de la piel del oso, me dan ganas de agarrarlo porque parece que se siente”.