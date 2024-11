Con prisa y sin pausa a la dictadura

¿A quién le urge más?

Pero ¿A qué poder de los 3 le urge más una reforma? Es muy sabido cómo opera el legislativo de Morena: aprueban leyes sin leerlas, no escuchan a sus oponentes, la mayoría no está capacitado y López puso a los suyos. La oposición en general traiciona a sus votantes salvo magníficos congresistas.

Obedeciendo la línea, los congresistas federales y de 23 estados sorprendieron aprobando y publicando en menos de 24 hrs. en el Diario Oficial de la Federación, una ley que llamaron “Ley de Supremacía” para blindarse de las suspensiones del Poder Judicial y de las resoluciones del STJN; a los de Sonora les avisaron por What’s y por correo 10 minutos antes de la sesión ya muy noche.

¿Qué buscan?

Pretenden que desde el 1ro de noviembre sean improcedentes los amparos, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad que vayan contra las reformas hechas por ellos a la constitución. Ni más ni menos.

Si esta notable celeridad la aplicasen en mejorar la seguridad, la salud, los incentivos y apoyos fiscales al campo, a la pesca, a los empresarios para aumentar el empleo, bajar la inflación y las energías renovables, estaríamos atrayendo más inversiones y empresas extranjeras, pero se están yendo a otros países: en los hechos les urge más acaparar todo el poder.

Vengativos

Incluso denunciaron ante la FGR a las juezas y magistrados que emitieron suspensiones para parar la “Reforma Judicial” supuestamente “por abuso de autoridad”. Los patos tirándoles a las escopetas. El domingo pasado encapsularon a las juezas que protestaban en la calle. Si eso les hacen a ellas que no harán con los ciudadanos por protestar por cualquier cosa, un preludio de lo que viene que pronto lamentaremos simpatices o no con la 4T.

Jugando con fuego

Pero nuestros socios comerciales nos observan y nos advierten que vamos mal, de nuevo el N.Y. Times “¿Es una reforma o están matando a la justicia?”, el Washington Post “La presidente de México está alimentando una crisis constitucional al apoyar las reformas radicales de su predecesor, Claudia S. está destruyendo la democracia de México” (Ernesto Zedillo 3110‘24).

El costo del capricho

Nos desconcierta la tardanza y las renuncias de la reacción del STJN que pretende salvar las carreras de todos los jueces y magistrados para evitar males mayores, que será hasta el martes 5 de noviembre, y la renuncia masiva voluntaria de 800 jueces y magistrados debilitando el poder judicial, que, aunque les duele lo hicieron; así Morena se empodera ante el PJF “corriéndolos” y los narcos también pondrán a sus candidatos.

Las elecciones de jueces y magistrados federales costarán más de 13 mil mp, más que las presidenciales de 10 mmp, aprobándole al INE ese presupuesto en sólo 6 minutos bajándole un 50%, según entiendo, al presupuesto de los partidos, lo que amenaza las elecciones futuras y el alto déficit del gobierno. Adiós democracia.

Si esperabas más justicia y menos corrupción no será así. En Perú la independencia de su Poder Judicial ha encarcelado a 4 expresidentes, la ciudadanía y el ejército evitaron la dictadura de Castillo.

¿Y tanto Poder para qué?

El someter la 4T a los ministros del STJN y poner a los suyos, facilita la dictadura que hemos advertido varias veces aquí desde hace 4 años con “La Amenaza que viene”, en abril 2024 con “La amenaza que quiere quedarse” y en otras columnas publicando anticipadamente un golpe de estado técnico.

López aprendió de Allende en Chile al comprar al ejército y de Castro, Chávez, Maduro, Evo, Correa y Ortega, de aliarse con los narcos y usarlos como fuerzas de choque, además de crear pobreza al gastar excesivamente en obras no rentables y mantener a una Pemex quebrada, pero le envía petróleo a una Cuba colapsada.

Siguen la agenda

Del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla para instalarlas en Latinoamérica. Ahora Claudia lo hace con prisa y sin pausa, a no ser que recule. Atendamos la geopolítica hacia México de los BRICS vs la influencia de los EEUU, aunque la presidencia está sometida a muchas presiones internas y externas, no puede hacer lo que le plazca.

Las publicaciones gringas mencionadas la perciben como una mujer autoritaria “con un débil poder político”. La sopa que está soltando “El Mayo” con sus secretos a voces puede cambiar la balanza con quien gane la presidencia.

Se trata desde nuestra óptica de apoderarse del país y permanecer en él por mucho tiempo, por eso Andy el hijo de López irá acrecentando su poder.

Nadie quiere una dictadura, pero la gente engañada e indiferente no termina de darse cuenta, ni los ciudadanos aprenden a unirse ni a usar su enorme poder para contrarrestar lo que nos daña.

Así entran las dictaduras.