Gordon Campbell recibirá el Premio Sinaloa de las Artes 2025 este martes 16

El director de orquesta Gordon Campbell, fundador y director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes durante 17 años, recibirá este martes 16 de diciembre el Premio Sinaloa de las Artes 2025, que otorga el Gobierno del Estado, a las 17:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Campbell fue seleccionado por unanimidad del jurado para recibir el Premio Sinaloa de las Artes 2025, como un reconocimiento a su amplia trayectoria nacional e internacional, pero sobre todo por su gran contribución a las artes en Sinaloa a través de la creación y dirección de esa agrupación, lo que ha enriquecido la vida cultural en la entidad y propiciado la creación de otras compañías.

Con 52 años de trayectoria artística, el maestro Gordon Campbell ha fundado orquestas profesionales, grupos de cámara y coros en México y Paraguay. Antes de la OSSLA, fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (1992–2001).

Por su destacada labor al frente de ambas agrupaciones, recibió en 2007, en el Palacio de Bellas Artes, la Medalla Mozart, otorgada por la embajada de Austria en México, considerada el reconocimiento más prestigioso que se otorga en el país dentro del ámbito de la música clásica.

En 2011 fundó en Mazatlán la Camerata Campbell, conformada por músicos profesionales, y el Coro de la Comunidad de Culiacán. En 2019 creó la Sinfonietta Philomusica Juventus, dedicada a la formación de jóvenes músicos en Sinaloa. Durante 2020, ante la pandemia, trabajó de forma virtual, preparándolos para audiciones en orquestas profesionales, además de impartir clases magistrales para cornistas en Latinoamérica, ofrecer conferencias y realizar conciertos en línea.

Desde 2022, la Camerata Campbell mantiene su temporada artística en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, integrando orquestas invitadas de otros estados y artistas provenientes de Estados Unidos. Previamente, en 2018, fue director artístico de la Orquesta, la Compañía de Ballet y la Compañía de Ópera de la Universidad del Norte de Asunción, Paraguay.

Ha sido galardonado en múltiples ocasiones. En 2006 recibió el premio de la Asociación de Cronistas de Teatro y Música por su labor como fundador de la OSSLA, la cual fue distinguida como la mejor orquesta del país en la temporada 2005–2006.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), fundada en 2001 y auspiciada por el Instituto Sinaloense de Cultura, se ha consolidado a lo largo de 24 años como una de las agrupaciones sinfónicas más sólidas y dinámicas del país. La orquesta ha llevado su música a cada rincón del estado de Sinaloa y a distintas ciudades de México a través de diversos programas artísticos y sociales.

El Premio a que se hizo acreedor, el máximo galardón que hace el Gobierno de Sinaloa a sus artistas, está dotado de 150 mil pesos, diploma y medalla de oro, y se instituyó por primera vez en 1988 como Premio Sinaloa de Ciencias y Artes, se modifica el 12 de agosto de 1996 mediante decreto número 149 que divide el premio (en Premio Sinaloa de las Artes y Premio de Ciencias) y se modifica de nuevo y se publica mediante decreto 393 con fecha 27 de diciembre de 2019.

Lo han recibido entre otros, el Dr. Raúl Cervantes Ahumada; el historiador Héctor R. Olea; el pintor Edgardo Coghlan; Antonio Hass Espinoza; el escritor Ramón Rubín; el Mtro. Enrique Patrón De Rueda; Heriberto Soberanes; José Ángel Espinoza (Ferrusquilla); Miguel Tamayo Espinosa, Herberto Sinagawa, Antonio López Sáenz, Jaime Labastida, Dámaso Murúa, el pintor Sergio Bustamante, el pintor Álvaro Blancarte, el escritor César López Cuadras, el cineasta Óscar Blancarte; el compositor Faustino López Osuna; y en este sexenio, el historiador Gilberto López Alanís y el caricaturista José Alfredo Ito Contreras y el director de teatro Lázaro Fernando Rodríguez.