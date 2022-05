Cierto día, trabajaba Élmer Mendoza en literatura cuando le llegó la idea de lo que podía desarrollar próximamente para el Zurdo Mendieta, y con toda la intención no la anotó, la olvidó y lo único que ahora tiene claro es que lo que en un futuro el detective resolverá, será en Mazatlán.

“Me agrada la idea, me gusta mucho Mazatlán y en algún momento se me va a ocurrir o me va a llegar la idea de qué historias tengo que desarrollar ahí, pero de momento no tengo nada concreto, estoy tratando de sacar adelante uno de mis grandes sueños que es una novela de ciencia ficción”.

Al participar en el Encuentro Internacional Mar de Lectura, llevado a cabo desde Mazatlán, de manera virtual, el narrador sinaloense presentó su más reciente novela “Ella entró por la ventana del baño”, y adelantó algo sobre el destino próximo del detective que ha protagonizado esta saga.

Sobre esa novela, dijo que va en la quinta o sexta versión, desechó dos novelas que no fueron lo que quería y en su viaje más reciente inició una más aunque no sabe si será la definitiva.

“Yo creo que voy a esperar un año más para escribir algo sobre el Zurdo, todavía no sé sobre qué nada más sé el lugar donde va a trabajar y pórtense bien porque pueden salir ustedes por ahí”.

Desde su casa, en Culiacán, a unas horas de haber llegado de un viaje por Europa, donde presentó también la novela, Mendoza compartió que el título parte de una historia real que ocurrió a Paul McCartney.

“Hay una historia real, de una chica que lo admira mucho, entró por la ventana del baño y consiguió conocerlo porque a él le parece muy simpático que ella haya entrado a su casa, él hace la canción en el año 70”, dijo.

“Yo la escuché hace muchos años y después la volví a escuchar hace pocos años en un homenaje que le hicieron, y me recordó la anécdota, yo ya había pensado varias veces en esa posibilidad, la canción es muy épica”.

María Félix quien lo acompañó en los comentarios recordó que esta es una novela en la que Zurdo tiene la misión de ir tras un capo criminal que acaba de salir de la cárcel, con toda la metodología y disciplina del ejército, pero también tiene una historia de amor, romance y erotismo.

Lo reconoció como uno de los grandes escritores de la literatura y le preguntó sobre los personajes, en quiénes se inspiran, si son o no reales, sobre Teresa Margolles, sobre Milla Jovovich, acerca de la violencia social y los enfrentamientos con los hombres de negro, entre muchos otros temas.

Mendoza aclaró que el Sicilianono es un personaje real, sino ficción, y que surgió a partir de muchas cosas que ha escuchado sobre el ejército y lo que se ha convertido el narco .

“No hay un hecho real, la tipificación de los personajes es inevitable, siempre alguien conoce a alguien que se parece a los personajes de ficción, pero ahí no tengo nada que ver, son los lectores que son dueños de universos y los universos que ellos tienen pueden establecer vasos comunicantes, que pueden hacer que se comparen personajes con personas de la vida real”.

El escritor reconoció que en su literatura le gusta presumir a sus amigos, entre ellos Margolles, sobre quien ha escrito para algunas de sus exposiciones.