Presentará Élmer Mendoza su libro ‘Ella entró por la ventana del baño’, en los festejos de Culiacán

Ella entró por la ventana del baño, la más reciente novela del escritor sinaloense Élmer Mendoza, en la que narra cómo una chica pelirroja se convirtió en el amor de Ricardo Favela y ahora en su lecho de muerte encarga al Zurdo Mendieta encontrarla, será presentada este miércoles 22, dentro de las actividades por el 490 Aniversario de Culiacán.

La presentación será a las 19:00 horas y se transmitirá por las páginas de Facebook de El Colegio de Sinaloa y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Se trata de la sexta entrega de la saga de Édgar “El Zurdo” Mendieta, el detective que debe enfrentar a uno de los líderes del narcotráfico más poderosos y desalmados, y a su vez, encontrar al antiguo amor del empresario de 86 años que está moribundo y cuyo último deseo es volver a ver a la mujer con quien vivió un intenso amorío veintidós años atrás y cuyo nombre desconoce.

En esta novela, publicada en Alfaguara, e inspirada en el tema “She came in through the bathroom window”, de Paul McCartney, vuelve Samantha Valdés, jefa del cártel del Pacífico y amiga del Zurdo, que decide ayudarlo porque sabe de quién se trata.

Élmer Mendoza es uno de los novelistas más destacados de Sinaloa y de México, es autor de las novelas El misterio de la orquídea calavera, Cóbraselo caro, Efecto tequila, El amante de Janis Joplin, así como los libros de cuentos Trancapalanca y Firmado con un kleenex, entre otras.