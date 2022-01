“Aquí en Guamúchil hemos batallado muchísimo porque siempre lo hemos visto como un arte incomprendido. Recuerdo que dije en casa que quería hacer teatro. Mi mamá inmediatamente me dijo ¿te volviste loco? y comenzó a tumbarme las intenciones; fue en la prepa cuando me tocó otra obra de moliere que fue cuando conocí a Lázaro Fernando en Las Trapacerías de Scapin, recuerdo que me metí al camerino y quise conocer a Lázaro, -que yo lo considero mi padrino teatral-, recuerdo que lo abordé ahí y le dije que quería ser como él y desde entonces quedó esa semillita”, agregó.

Subrayó además que en Guamúchil ha batallado mucho para que los proyectos teatrales tengan continuidad y que ha sido poco el interés para que el proyecto avanzara “fue a finales del 95 cuando formamos la Academia de Teatro y Artes Escénicas (ATAES) era una academia y teníamos la idea de formar jóvenes, niños y nadie nos peló”.

“Un alcalde nos vio trabajando en una cochera, me llamó y me dio un duplicado del auditorio 27 de febrero y me dijo: váyanse a trabajar ahí y desde entonces trabajamos ahí y el objetivo ha sido gente que le gusta el teatro y que quiere expresarse a través de él, la esencia es brindar la oportunidad a toda esa gente que quiere hacer teatro, ofrecerles un espacio para que puedan expresarse a través de este arte”, destacó.

Asimismo, manifestó que ha sido muy satisfactorio porque la gente ha recibido a ATAES de una manera muy cálida, la gente valora lo que ATAES ha hecho por el teatro en estos más de 25 años.

“Hemos hecho hasta tres producciones por año y siguiendo esa línea que tenemos, de ofrecerle cartelera a Guamúchil, que haya cartelera frecuente y la parte de formar públicos, no hemos quitado el dedo del renglón, hay influencias que hacen que uno se desmotive y quiera tirar la toalla. No es posible que la gente no esté yendo al teatro porque están piñados en una serie en una plataforma, nosotros seguimos en la formación de público no nos ha detenido ni la pandemia ni los recursos”, puntualizó.

“Somos un grupo independiente, no somos una escuela, la gente ve al grupo de jóvenes trabajando realmente aquí no hay costo, los chavos no aportan, aquí tenemos a empresas muy generosas que creen en ATAES y hacen su aportación, nosotros vivimos de corazón, esto lo hacemos de corazón, no se gana”, dijo.

Sobre la capacitación de los jóvenes actores manifestó que ha sido él mismo quien se encarga de ese punto y que ha contado con el apoyo del talento de la localidad como el actor y director teatral Lázaro Fernando y el dramaturgo Ramón Perea “y hasta el mismo Luis Felipe Tovar ha estado dos veces por acá en ATAES y estamos abiertos a todo lo que puedan venir a aportar ustedes también”.

Agregó que en la actualidad el grupo trabaja en el auditorio 27 de febrero “ese escenario es sagrado, ahí trabajamos, siempre hemos tenido el respaldo del gobierno municipal, ahí operamos, cuantos miembros, aproximadamente alrededor de 30 miembros y la menor tiene 14 años y el mayor 75”.

Gran parte del trabajo de tanto tiempo es con la finalidad de institucionalizar el Festival de Teatro de la Región del Évora, ya que actualmente las condiciones están dadas para que así sea y sería “con los mejor que tenemos aquí y por supuesto, fortalecido con todo el talento que hay en todo el estado”, culminó.