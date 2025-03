$!Reviven la nostalgia por Los Beatles

Ya completos, interpretaron Got to get you into my life, para seguir con una cápsula informativa con proyección de fotos, mientras ellos salían para volver con un vestuario menos formal y cantar Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, y sin pausa, con With a little help from my friends.

Un clásico memorable, Penny Lane, con su seguimiento de trompeta, y otra más evocativa, el lugar ideal para soñar, Strawberry fields forever, seguida sin interrupción por A day in the life, que fue la primera más ovacionada, con las cuerdas de la orquesta ondulando sonoramente hasta estallar en el final.

Tras un intermedio, el programa continuó con tres de las piezas que George Harrison logró colar en los álbumes de los Beatles: la bellísima Here comes the sun, seguida de Something y While my Guitar gently weeps, esta última también muy ovacionada.

Luego, una de desamor, The long and winding road, y de las más icónicas y esperadas, Let it be, iluminados por las linternas de los celulares del público.

Y en la recta final, las tres con que cierra el álbum Abbey Road, como despedida: Golden Slumbers, Carry that weigth y The end, tocadas al hilo.

A petición del público cantaron otra, All you need is love, con un grupo de niños de blanco desfilando por el escenario y mostrando pancartas pidiendo el regreso de la paz y pregonando el amor, entre las palmadas y el coro del público. Y finalmente - ¡otra, otra! -, Hey Jude, que fue coreada ampliamente por los asistentes y concluyó con una apoteósica ovación.