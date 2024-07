“Alumna de la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura desde sus once años, la joven Karen Berenice Monarres Duarte fue seleccionada recientemente para integrarse a la International Wind Symphony, radicada en Puebla, lo cual “representa un logro muy grande, ya que no es sencillo ser uno de los seleccionados entre más de 500 audiciones que se envían”.

En entrevista, la alumna del tercer grado del nivel Técnico Ejecutante de Clarinete con el maestro Alberto Estrada y de la Licenciatura en Pedagogía Musical, expresó que “debido a que el nivel en el que participo es avanzado para mi formación musical, es un gran reto. Es emocionante y a la vez estricto el hecho de llegar y tocar con músicos internacionales que también tienen un muy buen nivel académico”.

Monarres Duarte, de 28 años, inició sus estudios musicales a los 11 años y se decantó por el clarinete como su instrumento: “Mi interés hacia él surgió cuando vi y escuché un concierto didáctico con los músicos de Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en el año 2007 aproximadamente, y el instrumento que más me gusto fue el clarinete, por su timbre, sonido, forma y musicalidad con que la tocó el maestro, ¡me impresionó!”

La International Wind Symphony es una organización dedicada a promover las bandas de viento a nivel profesional e intermedio, a través de festivales con la International Symphonic Band, y ambas cuentan con una calidad de primer nivel que ha conquistado diversos recintos en México.

Por su parte, Paola Lizeth Sánchez Noriega, con especialidad en flauta, ha sido aceptada para participar este verano en la International Symphonic Band, del estado de Puebla, que es una agrupación hermana de la International Wind Symphony. Ambas son alumnas de la Escuela Superior de Música del ISIC.

De sus estudios en la ESUM-ISIC, Karen Berenice dijo que “este plantel ha jugado un papel súper importante en mi formación musical, ya que aquí fue donde inicié mis primeros estudios musicales y es el pilar de todos los conocimientos, aptitudes y destrezas que tengo ahora”.

Comentó que en su familia no hay antecedentes de músicos, “soy la única que decidió inclinarse por la carrera musical”, y es que “la música ha representado en mí un estilo de vida llena de emociones; la música es amplia, es pasión, es dedicación; me ha formado como una persona con disciplina, con constancia en lo que hago y sobre todo, representa mi felicidad porque me gusta y me apasiona lo que hago de la música y de mi instrumento que es el clarinete”.