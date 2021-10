Alejandro Fernández habla sobre cómo vive la situación de su padre

A más de dos meses de estar hospitalizado Vicente Fernández han sido pocas las ocasiones en que se le ha logrado ver a su hijo Alejandro Fernández en la clínica en la que se encuentra su papá y lo que le ha generado algunas críticas.

Sin embargo, "El Potrillo" compartió que para la familia es muy complicado poder visitar con frecuencia al patriarca de los Fernández debido a su delicado estado de salud y porque no resulta fácil verlo así.

"No es fácil, es un poco complicado ir a visitarlo, en el estado en el que está es muy difícil, a todos nos hace daño, nos cuesta mucho trabajo", contó Alejandro Fernández en una entrevista con Paola Rojas.

"Estamos todo el tiempo pegados al teléfono, mandándole mensajes y ánimos".

En sus redes sociales, recientemente el padre de Alex Fernández compartió un mensaje en el que mandó los mejores deseos de recuperación a su padre y también mencionó a su madre, doña Cuquita Abarca.

"Desde donde esté, siempre en mis oraciones. Mis mejores deseos para tu pronta recuperación jefe !!!! Y a ti madre: mucho ánimo, fuerza y paciencia... todo saldrá bien! Los amo!", compartió "El Potrillo".

De regreso a los escenarios con su gira Hecho En México, Alejandro contó que le ha costado trabajo este retorno.

"Tenía muchísimas ganas de volver al escenario, de hecho me costó muchísimo trabajo porque yo en los dos años que estuvimos encerrados en la pandemia me desconecté totalmente o me enfoqué en otras cosas y cuando empecé a cantar me costaba trabajo".

Alejandro Fernández ya tiene varios conciertos agendados en México en estados como Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León y Ciudad de México, entre otros.