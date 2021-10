Arturo Islas se va contra Marco Antonio Regil

Una nueva polémica ha surgido en torno a Arturo Islas, que en meses recientes se vio envuelto en el rescate de Big Boy, un elefante criado en cautiverio, y que estuvo en Culiacán recuperándose. Ahora, el ambientalista se lanzó contra el conductor Marco Antonio Regil.

Regil siempre ha mostrado su amor por los animales, pero la polémica se debe a que, de acuerdo con Islas, el conductor se encuentra promoviendo una ley que podría poner en peligro la vida de algunas especies.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Arturo Islas arremetió en contra de Marco Antonio Regil, esto después de que el conductor se dijo a favor de impulsar una iniciativa para expedir la Ley General de Bienestar Animal, la cual busca “truncar” el trabajo de los zoológicos en la protección y cuidado de los animales.

“A veces da tristeza cuando personajes públicos, a través de la ignorancia, se pueden sumar a este tipo de cosas, por simplemente irse como borrego. Hace apenas unos días, tú y Antonio Franyuti presentaron una iniciativa de ley que pretende truncar el trabajo de los zoológicos en México. Lo triste es que no tengan el afán de ayudar a los animales, lo triste es que lo hagan desde la ignorancia”, comentó Arturo Islas en su mensaje.

Arturo mostró su enojo con la Ley General de la Vida Silvestre que aseguraba que los animales que formaban parte de los espectáculos en circo irían a un santuario.

Además, lamentó que el famoso se uniera a impulsar una iniciativa sin saber las consecuencias que esta podría tener si se aprueba.

“Aquí lo triste es ver que alguien como Marco Antonio Regil se preste y te lo digo de verdad, estoy casi seguro que no leíste la iniciativa completa porque si la hubieras leído completa no estarías diciendo hoy que eres un ignorante. Esta Iniciativa no tiene un solo gramo de inclusión en la ciencia mexicana”, mencionó.

“El problema es que el ser humano es ignorante y habla desde ese punto, todo lo piensa desde el punto sensible y del corazón. La iniciativa que presentó el señor Marco Antonio Regil con el Senador Ricardo Monreal y con Antonio Franyuti es un atentado a la biodiversidad y a la fauna mexicana porque si, apenas con los zoológicos salimos adelante con los animales decomisados, ¿qué vamos hacer sin ellos?, agregó.

Hasta el momento, Marco Antonio Regil no ha dado una respuesta a esta crítica.