Ellos a manera de broma se llaman “Los recuerditos”, sin embargo, su nombre oficial es Banda 89 El Reencuentro Official, año en el que tocaron por primera vez, y fue frente a la carroza de una reina en el Carnaval de Mazatlán.

Durante la pandemia por coronavirus hizo que varios músicos con trayectoria en el puerto echaran a volar su creatividad, y por su amor por la música, y en honor a los recuerdos de su juventud formaron Banda 89 El Reencuentro Official.

Este tema viene a reforzar la carrera de este grupo que aunque ha pasado por varias etapas hoy por hoy está conformada por grandes músicos cómo Sergio Romero, Chayo de la Lola, Alfonso Sarabia, El niño Castro, José Luis Peña, Lupillo Durán, Saúl Castro, Silviano y Miguel Sarabia, Arturo Lizárraga y Antonio Lizárraga, quien en los años 80 marcaron toda una época en el competido mundo de la música.

Este tema es de amor y por amor que seguramente, como todos los demás, será una gran canción que en breve acaparará las listas de popularidad a nivel nacional e internacional.

Banda 89 El Reencuentro Official está presentando este material que seguramente conquistará a los amantes a la música regional.

“La idea de la canción podría resumirse en estas palabras, esperar el amor, no forzar sentimientos, no te engañes, busca tranquilidad. El amor llegará. La canción va de alguien que se siente frustrado por que el amor no llega”, explica.

“Creemos que es un tema que sigue vigente a pesar del paso del tiempo y creemos que la gente se puede seguir identificando con el tema, esta canción junto con otras próximas a salir son el resultado del trabajo de estos últimos 6 meses en donde nos hemos dedicado a trabajar en estudio, y esta segunda mitad pretendemos hacer gira”, dice

Sus integrantes quienes cuentan con un gran talento, tienen ganas de demostrar que pueden seguir siendo triunfadores y a quien en breve podrá el público verlos en gira por Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

En redes se puede escuchar a Banda 89 El Reencuentro Official con la canción Mi Esposa, que canta Chayo de la Lola, próximamente se dejará escuchar este tema, pero “Hay que esperar”, para finales de este mes de junio.

En redes

La agrupación se encuentra en todas las redes sociales como @banda89oficial, además puedes encontrar su música en todas las plataformas digitales de música.