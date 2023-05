Ante los miles de fans, y sobre un imponente escenario, la banda mazatleca abrió su presentación interpretando El Sinaloense. “Muchísimas gracias mi gente de la Ciudad de México, los saludamos con mucho cariño desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, y quiero escuchar un grito muy fuerte de todas las mujeres, y ¡Arriba México!”, se escucha decir a uno de los vocalistas de la banda.

Con el ánimo del público hasta el tope, la exitosa banda sinaloense continuó su presentación con un popurrí que incluyó los temas No me sé rajar, Quiero que sepas, con el que los vocalistas Ricardo y Giovanni animaron a sus fans a no dejar de bailar.