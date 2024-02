llenaronReady To Be.

Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu iniciaron su presentación con temas como Set Me free, I Can’t Stop Me, Go Hard, More & More y Moonlight Sunrise.

“Durante estos cinco años que no pudimos visitar México sacamos muchas canciones y creemos que quieren oirlas”, dijo Sana a sus fans, apoyada por una traductora.

Entre los temas, cantaron además rave, Try, Done for me, New rules, Move, 7 rings, Feel special, Cry for me, Fancy, The feels, My guitar, Closer, Pop!, Queen of hearts, Yes or yes, What is love?, Cheer up, Likey y Knock knock.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de su canción I got you, llevada a cabo por primera vez en vivo tras su lanzamiento oficial.