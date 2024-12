Da Mariah Carey el ‘kickoff’ con su tradicional canción navideña

La cantante estadounidense Mariah Carey inauguró el primer juego de Navidad de la NFL con una actuación pre grabada de su tradicional canción navideña, “All I want for Christmas is you”, antes del inicio del partido.

Según NFL Media, espectadores de casi 200 países vieron la presentación al inicio del encuentro Steelers-Chiefs con una actuación grabada de “All I Want for Christmas is You” .