Edén Muñoz tendrá dueto con la MS; así arranca como solista

Una de las razones que Edén Muñoz dio por su salida de Calibre 50 fue que no podía experimentar en la música, específicamente dijo que le gustaría explorar otros géneros musicales y uno de ellos era el mariachi, y lo va cumplir, pues ya anunció su primer sencillo.

Será el 18 de febrero cuando estrene su primer sencillo como solista, se trata de un tema que él mismo compuso y se llama Chale, adelantó que se trata de una canción en la que ya se oirán sonidos del mariachi y algunas otras fusiones, y apostó que es “algo totalmente diferente”.

Estas declaraciones las dio a través de un enlace en vivo que hizo su público, y que por cierto ha sido retomado por los medios de comunicación pues el cantautor mochitense no ha dado una rueda de prensa formal, o una gira de medios para hablar sobre lo que está sucediendo con su carrera. Ahí explicó que “El sencillo se llama Chale, es una rola que me emociona mucho porque es algo totalmente diferente, es de repente ese tipo de locuras que en su momento fue A la antigüita, Si te pudiera mentir, Siempre te voy a querer, es algo diferente, pero al final de cuentas no deja de ser muy ad hoc a lo que nos gusta y a lo que ustedes van a aceptar”.