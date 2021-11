En entrevista Salma Hayek llora al verse caracterizada como ‘Ajak’ para ‘Eternals’

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas y latinoamericanas más importantes en Hollywood, conocida por haber interpretado personajes importantes, por lo que es raro escucharla decir que lloró de emoción al ponerse el traje de superhéroe principal para la película Eternals, de Marvel.

Durante una entrevista, la actriz que protagoniza la nueva cinta de Marvel junto a Angelina Jolie habló de los sentimientos que tuvo al saber que formaría parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Cuando me lo puse (el disfraz de superheroína), me solté a llorar... no así, de telenovela, pero se me salieron las lágrimas”, compartió Salma. “La imagen me dio algo”, refirió.