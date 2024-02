Céline Dion, de 55 años, reveló en octubre de 2021 que sufría una enfermedad que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la obligó a cancelar la mayoría de sus conciertos en Las Vegas.

“Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para intentar crear conciencia sobre esta casi desconocida afección, para ayudar a otros que comparten este diagnóstico”, señaló la cantante.

Temas como All by myself, Because you loved me, The power of love o I surrended son prueba del inconfundible estilo de Céline Dion, aunque muchos sólo la identifiquen por ser el tema principal de la película Titanic (1997), cuando se llevó un Oscar a Mejor Canción Original.