$!Muestra ‘La tragedia de Macbeth’ locura y ambición de poder

En camino al Óscar

La tragedia de Macbeth formó parte del shortlist recientemente presentado por La Academia de las Artes, compitiendo dentro de la categoría de Mejor Banda Sonora, junto a filmes como, Being the Ricardos, Candyman, Dune, Encanto, The french dispatch of the liberty, The last duel, No time to die, Spencer, Parallel mothers, The power of the dog, entre otras.