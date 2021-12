La actriz recordó su paso por la exitosa puesta en escena que emprendió Carmen Salinas en 1997, Aventurera. Fue en el lejano 2002 cuando la actriz de entonces 29 años le dio vida a “Elena Tejero”, pero tras algunas funciones tuvo que dejar la obra de teatro por problemas de salud.

“Le agradezco que me haya invitado a ser parte de Aventurera, soy una de las aventureras. Para unos puedo no ser la mejor, para otros sí, cada público tiene sus preferidas y elegidas. Le agradezco que me haya dado trabajo, porque el trabajo de verdad es bendito”, añadió.

Además, Patricia Navidad agradeció la oportunidad que tuvo de convivir con la afamada actriz coahuilense cuando recién incursionaba en el medio, pues gracias a ella aprendió que la disciplina es uno de los elementos más importantes en su profesión.

“Le agradezco que me haya enseñado más disciplina porque la señora tiene una fortaleza, una disciplina, una entrega, un amor a la profesión increíble [...] Yo recuerdo cuando ya estaba a punto de salir me dijo: ´Nunca nadie te va a volver a cantar Aventurera como yo´ y efectivamente”, continuó.

A pesar de que la producción aclaró el motivo de su repentina salida de la obra, la situación dio pie a que surgieran rumores sobre un posible distanciamiento entre ambas artistas mexicanas. Por un tiempo, Paty Navidad estuvo lejos de los escenarios, pero se mantuvo activa en la televisión con telenovelas como La fea más bella y Zacatillo, un lugar en tu corazón.

Además, en los últimos meses, la actriz de 48 años ha estado en el ojo del huracán por una serie de comentarios, sin fundamento, que ha hecho en redes sociales sobre el Covid-19, lo desató una ola de críticas en su contra. Una de ellas fue Carmelita Salinas, quien la tachó de imprudente la opinión de Navidad y manifestó que no quería volver a tener contacto con ella.

“No, no, con las personas que no te orientan y todo, no hay que hablar, así es la manera de pensar de esas gentes... Y le dio, verdad, el Covid; no hablé con ella, a la gente que no orienta bien a las otras personas no hay que acercarse a ellas porque están mal de la tatema, mejor no te acerques a ellas”, expresó la primera actriz para las cámaras del programa Hoy.

Cabe recordar que Patricia Navidad estuvo contagiada de coronavirus y, aunque en un principio lamentó la situación, después de pasar semanas en aislamiento y recuperarse, negó que su padecimiento hubiera estado relacionado con el virus que mantiene al mundo sumergido en una pandemia.