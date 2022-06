“Miro esas películas y veo a todas las personas maravillosas que he tenido la suerte de conocer y con las que he trabajado. Eres tan bueno como las personas con las que trabajas, si tienes suerte, te hacen mejor. Y he tenido mucha suerte en ese sentido”.

Reconoció que como actriz, no es ninguna de las mujeres que ha interpretado, pero hay una parte profundamente verdadera en cada uno de esos personajes.

“Y dado que no puedes crear la verdad a menos que realmente la hayas vivido, esta noche tengo una lista diferente de agradecimientos. Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida, a las que me dieron alegría, a los que rompieron mi corazón, los que fueron verdaderos y los que me mintieron”.

Agradeció al amor amor verdadero, a la forma en que se mintió, porque sabía que así crecería, a la desilusión y al fracaso porque le enseñaron a ser fuerte, a sus hijos por enseñarle a amar y a sus fans.

En la gala estuvieron el actor Chris Evans, Glen Powell, Paris Hilton y Jamie Campbell Bower, actor de Stranger Things.

LOS GANADORES

MEJOR PELÍCULA: Spider-Man: Sin Camino a Casa

MEJOR SERIE: Euphoria

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA PELÍCULA: Tom Holland por Spider-Man: Sin Camino a Casa

MEJOR ACTUACIÓN EN UNA SERIE: Zendaya por Euphoria

MEJOR HÉROE: Scarlett Johansson por Black Widow

MEJOR VILLANO: Daniel Radcliffe por La Ciudad Perdida

MEJOR BESO: Poopies y la serpiente en Jackass por Siempre

MEJOR ACTUACIÓN DE COMEDIA: Ryan Reynolds por Free Guy: Tomando el Control

MEJOR ACTUACIÓN SOBRESALIENTE: Sophia De Martino por Loki

MEJOR PELEA: Cassie vs. Maddy en Euphoria

MEJOR ACTUACIÓN DE MIEDO: Jenna Ortega en Scream

MEJOR EQUIPO: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson por Loki

MEJOR CANCIÓN: Jennifer Lopez On my Way (Marry Me)

MEJOR MOMENTO MUSICAL: Dance With Me de Heartstopper

MEJOR SERIE NUEVA SIN GUIÓN: The D´Amelio Show

MEJOR REGRESO DE UN REALITY: Cooking with Paris & Paris in Love

MEJOR DOCUMENTAL DE MÚSICA: Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)

MEJOR TALK SHOW: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

MTV Generation Award: Premio especial para Jennifer López

Reality Royalty Lifetime Achievement: Bethenny Frankel

